Пакистан планирует закрыть воздушное пространство для Индии

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Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Ахмед Чоудри заявил, что пакистанский премьер-министр Имран Хан не исключает возможности закрытия воздушного пространства страны для Индии.
Пакистан планирует закрыть воздушное пространство для Индии
  • Reuters

«Премьер-министр рассматривает возможность полного закрытия воздушного пространства страны для Индии», — говорится в сообщении министра в Twitter.

Он отметил, что в ходе заседания кабинета министров обсуждался запрет на использование сухопутных маршрутов, связывающих Индию с Афганистаном через территорию Пакистана.

Ранее глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира в Индии.

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