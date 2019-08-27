Пакистан планирует закрыть воздушное пространство для Индии

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Ахмед Чоудри заявил, что пакистанский премьер-министр Имран Хан не исключает возможности закрытия воздушного пространства страны для Индии.

«Премьер-министр рассматривает возможность полного закрытия воздушного пространства страны для Индии», — говорится в сообщении министра в Twitter.

Он отметил, что в ходе заседания кабинета министров обсуждался запрет на использование сухопутных маршрутов, связывающих Индию с Афганистаном через территорию Пакистана.

Ранее глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира в Индии.