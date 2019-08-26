В Британии умер политтехнолог Тим Белл

В Великобритании в возрасте 77 лет умер политтехнолог Тим Белл, консультировавший бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в ходе предвыборной кампании 1979 года. Об этом сообщает The Guardian.

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Как уточняет издание, Белл скончался после продолжительной болезни. Помимо Тэтчер, Тим Белл консультировал первого президента России Бориса Ельцина. Ранее сообщалось о смерти экс-главы МИД Индии Сушмы Сварадж.