Умерла экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж

Умерла бывшая глава индийского МИД Сушма Сварадж. Она скончалась в возрасте 67 лет. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, она умерла после перенесённого сердечного приступа.

Соболезнования в связи с кончиной Сварадж выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Славная глава в индийской политике подходит к концу. Индия скорбит о кончине замечательного лидера, который посвятил свою жизнь государственной службе и улучшению жизни бедных», — написал Модм на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.