В Совфеде прокомментировали вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Мы знали, что такие санкции будут, мы знали, на какие сегменты они будут распространяться», — заявил он.

По его словам, Россия знала смысл этого пакета санкций и давно к нему готовилась.

Как отметил Морозов, российский внешний долг на данный момент — минимальный за всю отечественную историю.

Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России.