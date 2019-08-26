В Совфеде прокомментировали вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей
- Reuters
«Мы знали, что такие санкции будут, мы знали, на какие сегменты они будут распространяться», — заявил он.
По его словам, Россия знала смысл этого пакета санкций и давно к нему готовилась.
Как отметил Морозов, российский внешний долг на данный момент — минимальный за всю отечественную историю.
Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России.