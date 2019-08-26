Эксперт оценил вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей

Экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Американская сторона распространяет свою юрисдикцию в заочном порядке на международные финансовые структуры. Есть и упоминание об ограничениях по торговле», — заявил он.

По его мнению, косвенно ограничения могут отразиться и на американских финансовых обязательствах, их ценности.

Как напомнил эксперт, из финансовых обязательств госдолга США вышла Россия и выходит Китай.

«Они могут этими санкциями этот процесс подстегнуть», — добавил он.

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.