Эксперт оценил вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей
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- AFP
«Американская сторона распространяет свою юрисдикцию в заочном порядке на международные финансовые структуры. Есть и упоминание об ограничениях по торговле», — заявил он.
По его мнению, косвенно ограничения могут отразиться и на американских финансовых обязательствах, их ценности.
Как напомнил эксперт, из финансовых обязательств госдолга США вышла Россия и выходит Китай.
«Они могут этими санкциями этот процесс подстегнуть», — добавил он.
26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.