Эксперт оценил перспективы формата G7

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с «Известиями» оценил перспективы формата G7.

Как прогнозирует эксперт, в 2020 году страны «Большой семёрки» могут прийти к выводу о необходимости менять формат ради поднятия авторитета.

По словам Васильева, если в 1970-х годах на G7 приходилось 75% мирового ВВП, то в настоящее время — менее 50%.

Эксперт полагает, что расширенный клуб имеет все шансы стать «Большой десяткой», и попасть в него могут Индия, Бразилия, Китай и Россия.

Ранее политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил заявление лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возможности возвращения России в формат G8.