Посольство в ФРГ поддерживает связь с полицией из-за ареста россиянина
- РИА Новости
«Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами, которые ведут следствие по этому делу. Выясняются подробности происшествия», — цитирует дипломата ТАСС.
23 августа 48-летний россиянин был задержан в Берлине неподалеку от места убийства 40-летнего гражданина Грузии.
Позднее суд выдал ордер на арест задержанного.
Как уточнили в прокуратуре Берлина, следователи обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором, вероятно, пытался скрыться подозреваемый.