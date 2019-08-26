Посольство в ФРГ поддерживает связь с полицией из-за ареста россиянина

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Российское посольство в Берлине поддерживает связь с полицией Германии в связи с арестом гражданина России по подозрению в убийстве гражданина Грузии, заявил представитель дипмиссии.
Посольство в ФРГ поддерживает связь с полицией из-за ареста россиянина
  • РИА Новости

«Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами, которые ведут следствие по этому делу. Выясняются подробности происшествия», — цитирует дипломата ТАСС.

23 августа 48-летний россиянин был задержан в Берлине неподалеку от места убийства 40-летнего гражданина Грузии.

Позднее суд выдал ордер на арест задержанного.

Как уточнили в прокуратуре Берлина, следователи обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором, вероятно, пытался скрыться подозреваемый.

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