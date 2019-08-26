Эксперт прокомментировал заявление Норвегии по Севморпути

Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Норвегия проведёт проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.

«Северный морской путь — национальная транспортная артерия Российской Федерации. Ряд стран выступает за её интернационализацию, чтобы все там могли по своим правилам ходить по морю», — заявил эксперт.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы соблюдались необходимые правила.

Журавель также отметил, что экономическое освоение Севморпути идёт достаточно активно.

Ранее, как сообщали «Известия», глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон сказала, что Осло не имеет представления о том, как Москва намерена обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всём протяжении трассы.