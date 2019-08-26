Эксперты произвели контролируемый взрыв снаряда на пляже в Барселоне
- Reuters
«Устройство взорвано в 15:35 по местному времени (16:35 мск)», — приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов.
Отмечается, что специалисты доставили снаряд на глубину примерно 45 метров и взорвали его там.
Предполагается, что взорванный снаряд был времён Гражданской войны в Испании 1936—1939 годов и содержал около 70 кг тротила.
Ранее сообщалось, что в немецком Франкфурте-на-Майне сапёры успешно обезвредили бомбу времён Второй мировой войны.