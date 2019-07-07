Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой

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В немецком Франкфурте-на-Майне сапёры успешно обезвредили бомбу времён Второй мировой войны.
Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой
  • Reuters

«Бомба времён Второй мировой войны во Франкфурте была успешно обезврежена службой по обезвреживанию боеприпасов. Снято оцепление, и отменен режим эвакуации», — говорится в заявлении местных пожарных в Twitter.

В связи с обезвреживанием бомбы весом в 500 кг, которая была обнаружена в месте проведения строительных работ, были эвакуированы более 16 тыс. человек .

Ранее «Крыминформ» сообщал, что пиротехники специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён Великой Отечественной войны.

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