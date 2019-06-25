В Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён Великой Отечественной войны

Пиротехники специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службу спасения поступила информация о том, что на открытой территории в семи километрах от села Чистополья Ленинского района найден подозрительный предмет.

Его идентифицировали как фугасную авиационную бомбу немецкого производства.

Помимо этого, в селе Южном обнаружены советская зажигательная авиабомба и четыре авиационных осколочных снаряда.

Все боеприпасы были обезврежены на полигоне, передаёт РИА Новости Крым.

«Контролируемый подрыв прошёл по плану и с соблюдением всех мер предосторожности», — заявил начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён войны.