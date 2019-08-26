СМИ: Россиянка погибла при восхождении на Фудзи

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Россиянка погибла при восхождении на вершину горы Фудзи в Японии после попадания в неё камней, сообщает NHK.
СМИ: Россиянка погибла при восхождении на Фудзи
  • © pixabay.com

Отмечается, что пожарные и спасатели получили сообщение об инциденте, случившемся недалеко от вершины, утром в понедельник.

Прибыв на место, они зафиксировали смерть 29-летней женщины.

В полиции сообщили, что она поднималась на вершину по тропе в составе группы туристов. По свидетельствам очевидцев, в неё попали падающие с горы камни.

Ранее сообщалось, что в результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

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