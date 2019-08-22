В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

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В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
  • © pixabay.com

Как пишет «Польское радио», в четверг, 22 августа, над Польскими Татрами прошёл неожиданный сильный шторм.

Молнии ударили в цепь, по которой туристы поднимаются к кресту на вершине горы Гевонт. Четыре человека погибли, среди них двое детей, десятки получили ранения.

Отмечается, что 89 пострадавших, получивших лёгкие ранения, были направлены в больницу города Закопане.

Спасательная операция на месте продолжается. Местные власти ожидают прибытия в Закопане польского премьера Матеуша Моравецкого.

Как сообщает PAP, в словацких Западных Татрах в результате удара молнии погиб турист из Чехии, его спутница получила серьёзные ранения.

Посольство России в Варшаве сообщило, что информации о пострадавших в Татрах россиянах на данный момент нет.

«Информации о пострадавших гражданах России пока не поступало», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Ранее сообщалось, что на Кубе пять человек погибли от удара молнии.

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