В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
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Как пишет «Польское радио», в четверг, 22 августа, над Польскими Татрами прошёл неожиданный сильный шторм.
Молнии ударили в цепь, по которой туристы поднимаются к кресту на вершине горы Гевонт. Четыре человека погибли, среди них двое детей, десятки получили ранения.
Отмечается, что 89 пострадавших, получивших лёгкие ранения, были направлены в больницу города Закопане.
Спасательная операция на месте продолжается. Местные власти ожидают прибытия в Закопане польского премьера Матеуша Моравецкого.
Как сообщает PAP, в словацких Западных Татрах в результате удара молнии погиб турист из Чехии, его спутница получила серьёзные ранения.
Посольство России в Варшаве сообщило, что информации о пострадавших в Татрах россиянах на данный момент нет.
«Информации о пострадавших гражданах России пока не поступало», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.
Ранее сообщалось, что на Кубе пять человек погибли от удара молнии.