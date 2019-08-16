На Кубе пять человек погибли от удара молнии

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В кубинской провинции Маябеке в результате удара молнии погибли пятеро, ещё один человек госпитализирован с травмами. Об этом информирует местное издание Granma.
На Кубе пять человек погибли от удара молнии
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По информации издания, инцидент произошёл вечером 14 августа.

В числе погибших трое несовершеннолетних.

На место ЧП прибыли представители местных властей.

В июле во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии.

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