В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут встречу в Жуковском и обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Эрдоган будет находиться в России с кратким рабочим визитом. Турецкий лидер посетит 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Президенты двух стран намерены обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Анкары в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее «Утро.ру» передавало, что на МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах.