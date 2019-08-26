В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Эрдоган будет находиться в России с кратким рабочим визитом. Турецкий лидер посетит 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.
Президенты двух стран намерены обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Анкары в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
Ранее «Утро.ру» передавало, что на МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах.