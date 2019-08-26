В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут встречу в Жуковском и обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Отмечается, что Эрдоган будет находиться в России с кратким рабочим визитом. Турецкий лидер посетит 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Президенты двух стран намерены обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Анкары в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее «Утро.ру» передавало, что на МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах.

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