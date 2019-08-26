Американист прокомментировал вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей
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Как отметил эксперт, Вашингтон не трогает секторы, важные для американской экономики, например, космос.
«Потому что без России американцы не могут летать в космос, если не считать Илона Маска, в отношении которого очень много вопросов», — сказал он.
Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил вступление в силу второго пакета американских санкций.