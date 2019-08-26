Американист прокомментировал вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей

Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с «Известиями» прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Как отметил эксперт, Вашингтон не трогает секторы, важные для американской экономики, например, космос.

«Потому что без России американцы не могут летать в космос, если не считать Илона Маска, в отношении которого очень много вопросов», — сказал он.

Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил вступление в силу второго пакета американских санкций.