Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

По словам Лаврова, создаётся впечатление, что участники G7 стали сами друг друга «то ли в чём-то уговаривать, то ли в чём-то разубеждать».

Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Он отметил, что Россия не имеет к этому никакого отношения и никого ни о чём не просила.

«Никаких обращений на этот счёт мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Бергансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в «группу семи». Но главные вопросы сейчас решаются, всё-таки если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «группе двадцати», — заявил он.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова и главы МИД Анголы Мануэла Домингуша Аугушту.