Виктория Скрипаль прокомментировала вступление в силу новых санкций США

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Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в беседе с Inforeactor прокомментировала вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Виктория Скрипаль прокомментировала вступление в силу новых санкций США
  • Reuters

«Всё направлено, чтобы поддержать Британию и ещё раз показать России: не торгуйте ни с кем и не заключайте сделки ни с кем, кроме США», — заявила Скрипаль.

По её словам, в этом нет никакой политики — «просто экономика».

Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций.

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

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