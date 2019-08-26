Виктория Скрипаль прокомментировала вступление в силу новых санкций США
- Reuters
«Всё направлено, чтобы поддержать Британию и ещё раз показать России: не торгуйте ни с кем и не заключайте сделки ни с кем, кроме США», — заявила Скрипаль.
По её словам, в этом нет никакой политики — «просто экономика».
Ранее экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций.
26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.