Политолог объяснил введение новых антироссийских санкций

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Политолог объяснил введение новых антироссийских санкций
  • РИА Новости

«(В США. — RT) есть серьёзные силы, которые не хотят нормальных отношений с Россией чаще всего из-за своих внутриполитических побуждений, а поскольку сейчас приближаются выборы и Трамп говорит о своём желании улучшить отношения с Россией... они делают всё, чтобы затруднить эти переговоры», — пояснил Светов. 

По словам эксперта, Россия должна быть готова к тому, что такого рода поводы будут находиться всё равно.

«Закончится история со Скрипалями, придумают ещё что-то. Я думаю, что разного рода санкции России предстоит ждать до конца 2019 года и в 2020 году регулярно», — заключил он.

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

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