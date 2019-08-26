В Госдуме оценили вступление в силу новых санкций по делу Скрипалей

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг «Россия во всём виновата» — неважно, есть этому подтверждение или нет. Впрочем, США давно отказались от понятия «доказательная база»... Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений, и упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают», — заключил парламентарий.

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

Он был введён в действие, поскольку российская сторона, как утверждают в США, не предоставила Вашингтону предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.