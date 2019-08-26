Япония планирует продолжить сотрудничество с Россией и Китаем по КНДР

Короткая ссылка
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио намерен продолжить активное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Москвой и Пекином.
Япония планирует продолжить сотрудничество с Россией и Китаем по КНДР
  • Ёсихидэ Суга
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Для достижения денуклеаризации Корейского полуострова мы продолжим тесное японско-американское сотрудничество, трёхстороннее сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

По словам генсека японского правительства, на переговорах между премьером Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во французском Биаррице стороны договорились о тесном сотрудничестве по вопросам ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также по проблеме с японскими гражданами, похищенными разведкой КНДР.

Ранее Абэ и Трамп достигли соглашения по условиям торговой сделки, которая может быть заключена в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить