Япония планирует продолжить сотрудничество с Россией и Китаем по КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио намерен продолжить активное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Москвой и Пекином.

«Для достижения денуклеаризации Корейского полуострова мы продолжим тесное японско-американское сотрудничество, трёхстороннее сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

По словам генсека японского правительства, на переговорах между премьером Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во французском Биаррице стороны договорились о тесном сотрудничестве по вопросам ракетно-ядерной программы Северной Кореи, а также по проблеме с японскими гражданами, похищенными разведкой КНДР.

Ранее Абэ и Трамп достигли соглашения по условиям торговой сделки, которая может быть заключена в сентябре.