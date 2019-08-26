Норвегия намерена провести проверку Севморпути

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Глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон заявила, что Норвегия проведёт проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.

Министр отметила, что Осло не имеет представления о том, как Москва намерена обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всём протяжении трассы.

Она также добавила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для Севморпути.

«Нам ещё предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом», — заявила министр в беседе с газетой «Известия»

Ранее французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.

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