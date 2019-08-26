Гуаидо попросил страны G7 обсудить кризис в Венесуэле с Россией и КНР

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил власти стран Группы семи обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в южноамериканской республике и попытаться повлиять на их позицию.

«Демократические страны мира должны ясно донести режиму Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы оппозиционера.

Отмечается, что Гуаидо выразил желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом. 

Также политик попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7.

20 августа Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

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