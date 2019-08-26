Гуаидо попросил страны G7 обсудить кризис в Венесуэле с Россией и КНР
«Демократические страны мира должны ясно донести режиму Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы оппозиционера.
Отмечается, что Гуаидо выразил желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом.
Также политик попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7.
20 августа Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.