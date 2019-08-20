Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
  • Reuters

«Мы не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны, так как это было бы серьёзным нарушением суверенитета страны», — сообщил Гуаидо радиостанции Union Radio.

Кроме того, он заявил, что с помощью приглашения иностранных военных кораблей власть пытается показать миру, что у действующего правительства есть международная поддержка.

Ранее министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

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