Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
- Reuters
«Мы не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны, так как это было бы серьёзным нарушением суверенитета страны», — сообщил Гуаидо радиостанции Union Radio.
Кроме того, он заявил, что с помощью приглашения иностранных военных кораблей власть пытается показать миру, что у действующего правительства есть международная поддержка.
Ранее министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.