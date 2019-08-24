NYT сообщила о потенциально первом совершённом в космосе преступлении

Американский астронавт Энн Макклейн может войти в историю как первый человек, совершивший преступление, находясь в космосе на борту Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным издания, астронавт использовала компьютер NASA, чтобы получить доступ к банковским счетам своей бывшей супруги Саммер Уорден.

Обнаружив несанкционированный вход в систему, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к её банковскому счёту. В итоге она узнала, что один из компьютеров зарегистрирован в NASA, после чего девушка подала жалобу в управление генерального инспектора ведомства, обвинив Макклейн в краже личных данных и незаконном доступе к своим банковским счетам.

Астронавт призналась в содеянном, указав, что получила доступ к банковскому счёту из космоса из желания убедиться, что у семьи с деньгами всё в порядке, так как, несмотря на развод, Уорден и Макклейн воспитывают вместе ребёнка. Также она добавила, что использовала пароль к этому счёту, который они обе применяли во время их совместного проживания, и Уорден знала про данную ситуацию и никогда прежде не запрещала этого делать.

Отмечается, что в настоящий момент расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым космическим диджеем, выступив с орбиты перед любителями электронной музыки.