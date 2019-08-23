Нетаньяху проинформировал Путина о визите на Украину
- Reuters
«Премьер-министр Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы был продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня.
«Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом», — добавили в Кремле.
19 августа украинский президент Владимир Зеленский после встречи с Нетаньяху заявил о начале работы по расширению соглашения о свободной торговле между двумя странами.