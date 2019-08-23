В США умер миллиардер Дэвид Кох
- Reuters
Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Братья являлись владельцами Koch Industries, энергетической и химической компании из Канзаса.
Братья Кох занимали 11-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.
Ранее агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира. Третье место в нём заняли сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 году, в последнее время ею управляли Чарльз и Дэвид Кохи. Суммарно их состояние Bloomberg оценивало в $124,5 млрд.