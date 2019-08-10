Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. Список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index.

На первой строчке рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в $190,5 млрд.

На втором месте рейтинга оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 г. одноимённую компанию. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в $126,5 млрд.

Третье место занимают сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 г., в настоящее время ею управляют Чарльз и Дэвид Кох. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $124,5 млрд.

В пятёрку лидеров также вошли семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд) и братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера ($57,6 млрд).

В июле основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оценивались в $107 млрд.