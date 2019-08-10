Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

Короткая ссылка
Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. Список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index.

На первой строчке рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в $190,5 млрд. 

На втором месте рейтинга оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 г. одноимённую компанию. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в $126,5 млрд.

Третье место занимают сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 г., в настоящее время ею управляют Чарльз и Дэвид Кох. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $124,5 млрд.

В пятёрку лидеров также вошли семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд) и братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера ($57,6 млрд).

В июле основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оценивались в $107 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить