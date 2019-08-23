МИД России предупредил об уличных беспорядках в Каракасе

Министерство иностранных дел России предупредило о возможных уличных беспорядках в столице Венесуэлы в выходные.

«24—25 августа в городе Каракас манифестации оппозиционных сил; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес заявил, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой в вопросе противодействия односторонним методам давления в отношении Каракаса.