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МИД России предупредил об уличных беспорядках в Каракасе

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Министерство иностранных дел России предупредило о возможных уличных беспорядках в столице Венесуэлы в выходные.
МИД России предупредил об уличных беспорядках в Каракасе
  • РИА Новости

«24—25 августа в городе Каракас манифестации оппозиционных сил; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес заявил, что Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой в вопросе противодействия односторонним методам давления в отношении Каракаса.

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