В Венесуэле заявили о планах приезда нескольких делегаций из России

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Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в ходе рабочей встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро заявила, что представители горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов России планируют в ближайшее время посетить Венесуэлу.

«В ближайшие недели к нам из России приедут делегации, связанные с горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленностью», — цитирует ТАСС Родригес.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Родригес в ходе переговоров заявили о готовности двух стран продолжать военно-техническое сотрудничество.

Отмечалось, что стороны во время переговоров также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнёрства. 

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