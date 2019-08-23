В Венесуэле заявили о планах приезда нескольких делегаций из России

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в ходе рабочей встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро заявила, что представители горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов России планируют в ближайшее время посетить Венесуэлу.

«В ближайшие недели к нам из России приедут делегации, связанные с горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленностью», — цитирует ТАСС Родригес.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Родригес в ходе переговоров заявили о готовности двух стран продолжать военно-техническое сотрудничество.

Отмечалось, что стороны во время переговоров также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнёрства.