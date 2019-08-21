Россия и Венесуэла договорились продолжать военно-техническое сотрудничество

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Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров заявили о готовности двух стран продолжать военно-техническое сотрудничество.
Россия и Венесуэла договорились продолжать военно-техническое сотрудничество
  • Reuters

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества», — указывается в заявлении.

Отмечается, что стороны во время переговоров также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнёрства. 

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.

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