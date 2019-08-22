В Госдепе заявили, что следят за ядерной деятельностью КНДР

Госдепартамент США заявил, что продолжает внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи, так как денуклеаризация КНДР является главной целью Вашингтона.

Reuters

«США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остаётся главной целью США», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости. Отмечается, что Вашингтон привержен продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном для достижения полной денуклеаризации КНДР. Ранее в Северной Корее заявили, что враждебная политика США вынуждает КНДР предпринимать контрмеры по укреплению обороны.