В Госдепе заявили, что следят за ядерной деятельностью КНДР
- Reuters
«США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остаётся главной целью США», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Отмечается, что Вашингтон привержен продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном для достижения полной денуклеаризации КНДР.
Ранее в Северной Корее заявили, что враждебная политика США вынуждает КНДР предпринимать контрмеры по укреплению обороны.