В Госдепе заявили, что следят за ядерной деятельностью КНДР

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Госдепартамент США заявил, что продолжает внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи, так как денуклеаризация КНДР является главной целью Вашингтона.
В Госдепе заявили, что следят за ядерной деятельностью КНДР
  • Reuters

«США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остаётся главной целью США», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон привержен продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном для достижения полной денуклеаризации КНДР.

Ранее в Северной Корее заявили, что враждебная политика США вынуждает КНДР предпринимать контрмеры по укреплению обороны.

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