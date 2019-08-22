Россия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня в Сирии за сутки

Российская сторона зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня в Сирии за сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Минобороны.

Reuters

По имеющимся данным, стрельба произошла в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Турецкая часть представительства заявила о семи фактах открытия огня в Идлибе. Ранее сообщалось, что около 250 человек покинули лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии.