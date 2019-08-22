Россия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня в Сирии за сутки
Российская сторона зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня в Сирии за сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Минобороны.
- Reuters
По имеющимся данным, стрельба произошла в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.
Турецкая часть представительства заявила о семи фактах открытия огня в Идлибе.
Ранее сообщалось, что около 250 человек покинули лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии.
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