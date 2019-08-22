Рухани заявил о стратегическом характере проблемы между Ираном и США

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что проблема, существующая в иранско-американских отношениях, носит стратегический характер.

«Проблема, которая у нас существует с США, — это проблема не экономического и не политического характера. Проблема стратегическая, она основывается на разном представлении о мире», — цитирует его РИА Новости.

Рухани напомнил, что мир не может быть безопасным, если одни страны не готовы соблюдать права других стран. Однако на данный момент равноправие на международной арене — это лишь мечта, заметил он.

Отдельно глава Ирана подчеркнул, что на силу бессмысленно отвечать логикой: рационально можно ответить на рациональность, а на силу — только силой.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР заявил, что Соединённым Штатам нельзя доверять.