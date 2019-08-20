В МИД Ирана посоветовали КНДР не доверять США
Во время встречи он отметил, что США своим решением о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) показали, что им не стоит доверять при переговорах.
«Самым важным инструментом США против независимых стран, таких как Иран и Северная Корея, являются экономические санкции», — цитирует Аракчи Mehr.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Тегеран для прекращения его «дестабилизирующего поведения».
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке попыткой реакции в условиях прессинга США.