В МИД Ирана посоветовали КНДР не доверять США

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять Соединённым Штатам.

Во время встречи он отметил, что США своим решением о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) показали, что им не стоит доверять при переговорах.

«Самым важным инструментом США против независимых стран, таких как Иран и Северная Корея, являются экономические санкции», — цитирует Аракчи Mehr.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Тегеран для прекращения его «дестабилизирующего поведения».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке попыткой реакции в условиях прессинга США.