В Госдуме оценили призыв США включить в ДСНВ всё новое оружие России

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «всё новое оружие, которое стремится получить Россия».
В Госдуме оценили призыв США включить в ДСНВ всё новое оружие России
  • РИА Новости

«У России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружений до постановки его на боевое дежурство проходит достаточно большой период времени. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что «США продолжают последовательно «взламывать» систему международной безопасности».

«И то, что именно они являются инициаторами этого «взлома», достаточно очевидно всем, кто сколько-нибудь следит за мировой политикой. Цели тоже очевидны, США продолжают исповедовать принцип продвижения своих политических интересов. И они всегда подкрепляли это мощью своих вооружённых сил…Тем более что этому противостоят серьёзные силы — это и Китай, и Россия, да и ряд других стран, которые не устраивает, что Соединённые Штаты делают наш мир всё менее безопасным», — заключил он.

Ранее Эспер заявил о необходимости включить в ДСНВ в случае его продления «всё новое оружие, которое стремится получить Россия».

Он заявил, что Россия «пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США».

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