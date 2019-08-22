В Госдуме оценили призыв США включить в ДСНВ всё новое оружие России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «всё новое оружие, которое стремится получить Россия».

«У России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружений до постановки его на боевое дежурство проходит достаточно большой период времени. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что «США продолжают последовательно «взламывать» систему международной безопасности».

«И то, что именно они являются инициаторами этого «взлома», достаточно очевидно всем, кто сколько-нибудь следит за мировой политикой. Цели тоже очевидны, США продолжают исповедовать принцип продвижения своих политических интересов. И они всегда подкрепляли это мощью своих вооружённых сил…Тем более что этому противостоят серьёзные силы — это и Китай, и Россия, да и ряд других стран, которые не устраивает, что Соединённые Штаты делают наш мир всё менее безопасным», — заключил он.

Ранее Эспер заявил о необходимости включить в ДСНВ в случае его продления «всё новое оружие, которое стремится получить Россия».

Он заявил, что Россия «пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США».