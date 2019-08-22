В США предложили включить «всё новое оружие России» в ДСНВ при его продлении

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил о необходимости включить «всё новое оружие, которое стремится получить Россия» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его продления.

Он заявил, что Россия «пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США».

«Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал всё новое оружие, которое стремится получить Россия», — сообщил Эспер.

В начале июля российский лидер Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.

Он отмечал, что в Москве пока не видят готовности Вашингтона обсуждать продление СНВ-III или выработку нового соглашения.