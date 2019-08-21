Меркель назвала темы переговоров с Джонсоном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о темах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.

«В повестке есть разные пункты — конечно, это выход Великобритании из ЕС... Помимо брексита у нас есть целый ряд тем для обсуждения... я очень заинтересована в том, чтобы узнать оценку нового правительства Великобритании относительно ситуации в Иране, Ливии, Сирии и Северной Корее, а также мы будем говорить о ситуации в Гонконге и других вызовах», — приводит РИА Новости слова Меркель.

В июле Меркель в ходе телефонного разговора с новым главой британского правительства Борисом Джонсоном предложила ему провести переговоры в Берлине.