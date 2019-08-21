Роспотребнадзор рекомендует беременным воздержаться от поездок в Испанию

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Роспотребнадзор советует беременным женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране, сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор рекомендует беременным воздержаться от поездок в Испанию
  • Reuters

Отмечается, что в случае возникновения симптомов заболевания следует обратиться к врачу, рассказав о своём присутствии на неблагополучной по листериозу территории.

«Отдельное внимание важно обратить беременным или планирующим в ближайшее время беременность женщинам — листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. В таком случае стоит воздержаться от поездок в места, где зарегистрирована вспышка листериоза», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Крыму запретили купание на десяти пляжах по требованию Роспотребнадзора.

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