Роспотребнадзор рекомендует беременным воздержаться от поездок в Испанию

Роспотребнадзор советует беременным женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае возникновения симптомов заболевания следует обратиться к врачу, рассказав о своём присутствии на неблагополучной по листериозу территории.

«Отдельное внимание важно обратить беременным или планирующим в ближайшее время беременность женщинам — листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. В таком случае стоит воздержаться от поездок в места, где зарегистрирована вспышка листериоза», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Крыму запретили купание на десяти пляжах по требованию Роспотребнадзора.