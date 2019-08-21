Роспотребнадзор рекомендует беременным воздержаться от поездок в Испанию
- Reuters
Отмечается, что в случае возникновения симптомов заболевания следует обратиться к врачу, рассказав о своём присутствии на неблагополучной по листериозу территории.
«Отдельное внимание важно обратить беременным или планирующим в ближайшее время беременность женщинам — листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. В таком случае стоит воздержаться от поездок в места, где зарегистрирована вспышка листериоза», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Крыму запретили купание на десяти пляжах по требованию Роспотребнадзора.