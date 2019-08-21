В Совфеде прокомментировали возможность возвращения России к работе в G8

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с «Известиями» прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.
В Совфеде прокомментировали возможность возвращения России к работе в G8
  • РИА Новости

По мнению сенатора, в мировой политике не стоит преувеличивать возможности какого-либо одного формата, даже столь авторитетного, как «Большая восьмёрка».

«Мир действительно стремительно меняется. В том числе трёхсторонние отношения в треугольнике Россия — США — Китай могли бы быть колоссально полезными для современного мира, если бы такой формат существовал», — сказал Морозов.

Он отметил, что без России невозможно решать глобальные проблемы безопасности и экономического партнёрства.

Ранее член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов в беседе с ФАН оценил возможность возвращения России к работе в G8.

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