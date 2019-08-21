Эксперт оценила возможные последствия отставки Конте для отношений России и Италии

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Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила решение президента Италии Серджо Маттареллы принять отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Эксперт оценила возможные последствия отставки Конте для отношений России и Италии
  • Reuters

«Что касается двусторонних отношений России и Италии, то в первую очередь нужно сказать, что они характеризуются таким важным качеством, как преемственность», — заявила она.

Как отметила эксперт, эти отношения не зависят от того, какой именно политической ориентации придерживается текущее правительство в Риме.

По мнению Масловой, каких-либо кардинальных изменений нынешнего курса по отношению к России от Италии ждать не стоит.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT отставку премьера Италии.

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