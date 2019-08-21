Эксперт оценила возможные последствия отставки Конте для отношений России и Италии
- Reuters
«Что касается двусторонних отношений России и Италии, то в первую очередь нужно сказать, что они характеризуются таким важным качеством, как преемственность», — заявила она.
Как отметила эксперт, эти отношения не зависят от того, какой именно политической ориентации придерживается текущее правительство в Риме.
По мнению Масловой, каких-либо кардинальных изменений нынешнего курса по отношению к России от Италии ждать не стоит.
Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT отставку премьера Италии.