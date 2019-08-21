Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро

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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что привезла личную благодарность венесуэльского лидера Николаса Мадуро российскому президенту Владимиру Путину. Об этом она заявила в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро
  • Reuters

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране», — цитирует Родригес ТАСС.

По её словам, Россия борется вместе с Венесуэлой и другими народами «за независимость, за свободу и за суверенитет».

Ранее Родригес заявила, что Россия входит в число стран, которые являются ориентиром дипломатических отношений Каракаса.

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