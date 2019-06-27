В Венесуэле назвали Россию новым ориентиром в дипотношениях

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Россия входит в число стран, которые являются ориентиром дипломатических отношений Каракаса.

Об этом она сказала во время торжественных мероприятий по случаю 45-летней годовщины установления дипломатических отношений с Китаем.

«Мы отмечаем 45 лет зрелых отношений между Китаем и Венесуэлой… Китай, Россия и Иран являются новым ориентиром дипломатических отношений Венесуэлы», — сказала Родригес, её слова приводит РИА Новости.

Ранее посол Венесуэлы рассказал о подготовке визита президента Николаса Мадуро в Россию.

Также глава МИД России Сергей Лавров не исключил встречу российского президента Владимира Путина и Николаса Мадуро «в обозримом будущем».