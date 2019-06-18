Лавров не исключил встречу Путина и Мадуро «в обозримом будущем»

Встреча президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро «в обозримом будущем» не исключена, но конкретные контакты на данный момент не запланированы. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Насчёт заявления президента Венесуэлы о том, что он планирует встретиться с президентом России: да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем», — отметил Лавров.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что при необходимости визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным возможно организовать в сжатые сроки.

Как указал дипломат, Москву с венесуэльской стороны уже посетили глава МИД Хорхе Арреаса, исполнительные вице-президенты, а также руководители силовых и экономических ведомств.