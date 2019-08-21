В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
  • РИА Новости

«Меняется ситуация прямо на глазах. Много заявлений сделано президентом Франции Макроном. Интересно, что возвращение России в «семёрку» (G7. — RT) и переформатирование её в «восьмёрку», уже поддержал президент США. И это заявление (Мааса. — RT) — в том же самом направлении, в направлении разностороннего сотрудничества Европы, Евросоюза с Россией», — пояснил Цеков.

Он отметил, что в Европе быстро пришли к выводу, что санкции, которые были введены против России, фактически были введены против самого Европейского союза.

«Последние пять лет показали, что серьёзные международные проблемы  (терроризм), миграционные проблемы без России решить нельзя. Сейчас новая проблема возникла в связи с выходом США из ДРСМД. Под угрозу поставлен Договор о стратегических наступательных вооружениях. Все эти проблемы возможно решить только с Россией», — добавил сенатор.

По словам Цекова, заявления, которые делают политики Евросоюза, свидетельствуют о том, что к ним возвращается здравый смысл.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.

В июле Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией.

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