Глава МИД ФРГ отметил важность прямого и открытого диалога с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что важные международные вопросы можно решить только при участии России. Об этом он заявил перед отлётом в Москву, где у него запланированы переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам... Для этого нам нужен прямой и открытый диалог», — цитирует министра ТАСС.

В июле Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией.

Как подчеркнул глава МИД Германии, даже несмотря на то, что в настоящее время «по многим темам» Берлин и Москва придерживаются «разных точек зрения, диалог с Россией остаётся необходимым».