Глава МИД ФРГ отметил важность прямого и открытого диалога с Россией
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«В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам... Для этого нам нужен прямой и открытый диалог», — цитирует министра ТАСС.
В июле Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией.
Как подчеркнул глава МИД Германии, даже несмотря на то, что в настоящее время «по многим темам» Берлин и Москва придерживаются «разных точек зрения, диалог с Россией остаётся необходимым».