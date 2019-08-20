Трамп не исключил назначения Салливана послом США в России

Президент США Дональд Трамп не исключил назначения первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в России.

Как пишет Politico, Трамп не стал отрицать сообщения о том, что он может назначить Салливана послом США в России, заявив, что дипломат является очень уважаемым человеком.

Кроме того, по словам Трампа, Салливан «очень нравится» госсекретарю США Майку Помпео.

«Он тот человек, которого очень уважают», — сказал Трамп журналистам.

Ранее The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США, писала, что Трамп может назначить послом в России Джона Салливана.

В начале августа СМИ передавали, что в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.