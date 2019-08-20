Эксперт оценил заявление Макрона о европейском будущем России
- Reuters
«Несмотря на разногласия, которые есть между нашими странами, Франция считает, что сейчас идёт переформатирование международного порядка», — сказал Фёдоров.
По его словам, Париж заинтересован, чтобы Россия сблизилась с Европой, а не с Китаем.
Как считает эксперт, Франция играет в этом диалоге ключевую роль.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление Макрона.