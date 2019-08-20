Эксперт оценил заявление Макрона о европейском будущем России

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Ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с Nation News оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.
Эксперт оценил заявление Макрона о европейском будущем России
  • Reuters

«Несмотря на разногласия, которые есть между нашими странами, Франция считает, что сейчас идёт переформатирование международного порядка», — сказал Фёдоров.

По его словам, Париж заинтересован, чтобы Россия сблизилась с Европой, а не с Китаем.

Как считает эксперт, Франция играет в этом диалоге ключевую роль.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление Макрона.

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