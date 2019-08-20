Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным

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Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным
  • Reuters

«Думаю, что важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Ниинистё отметил, что острых вопросов в двусторонних отношениях России и Финляндии в настоящий момент нет.

Уточняется, что финский лидер также добавил, что, возможно, он обсудит с российским коллегой тему акций протеста в Москве.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе предстоящих переговоров Путин и Ниинистё обсудят Арктику и полёты над Балтикой.

Российский и финский лидеры встретятся 21 августа в Хельсинки.

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