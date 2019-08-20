В МИД назвали темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы

В российском МИД назвали темы переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которые должны состояться 21 августа.

«Состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны также намерены обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг неё, подтвердить поддержку мирного урегулирования политических разногласий в Боливарианской Республике.

Ранее сообщалось, что Родригес провела встречу с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым.